Aviso amarelo para sete ilhas dos Açores devido a vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo as sete ilhas dos grupos Central e Ocidental, devido às previsões de vento forte e agitação marítima.

No grupo Central o aviso amarelo deve-se apenas à agitação marítima, prevista no período entre as 18H00 de terça-feira e as 12H00 de quarta-feira.



Quanto às ilhas do grupo Ocidental, Flores e Corvo, o aviso amarelo referente ao aumento da intensidade do vento irá vigorar entre as 12H00 de terça-feira e as 12H00 de quarta-feira.

Também o aviso para agitação marítima naquelas ilhas perdurará no período entre as 12H00 de terça-feira e as 12H00 de quarta-feira, pode ler-se numa nota do executivo regional, que reproduz o comunicado do IPMA.