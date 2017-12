Aviso amarelo para os grupos Central e Ocidental devido à previsão de chuva

O aviso vigora entre as 07h00 e as 16h00 desta quarta-feira e o IPMA justifica-o com um sistema frontal que deverá agravar o estado do tempo naquelas ilhas, provocando precipitação pontualmente forte.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, através de uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas de autoproteção:

Mantenha limpos os seus sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência, alerte as autoridades competentes;

Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água;

Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros;

Estar atento às informações e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.