Aviso amarelo para os grupos Central e Oriental devido a agitação marítima

No grupo Central, o aviso vigora entre as 00h00 e as 6h00 de sábado, enquanto que nas ilhas do grupo Oriental irá vigorar no período entre as 6h00 e as 18h00.



Reforce as amarrações da sua embarcação ou mude-a para local seguro; Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas. Afaste-se de áreas baixas junto à costa; Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.

Tal como se lê no site do Gabinete de Apoio à Comunicação Social, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que, entre outras, sejam tomadas as seguintes medidas de autoproteção: