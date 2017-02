Aviso amarelo para os Açores devido à chuva e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para os Açores devido à previsão de chuva e agitação marítima.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo para precipitação vigora a partir das 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 11:00 de quarta-feira nas ilhas do grupo central, Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa.

O IPMA também colocou as ilhas do grupo oriental, Santa Maria e São Miguel, sob aviso amarelo para chuva entre as 23:00 de hoje e as 14:00 de quarta-feira.

Já nas ilhas das Flores e Corvo, grupo ocidental dos Açores, o aviso amarelo para agitação marítima mantém-se entre as 17:00 de quarta-feira e as 05:00 de quinta-feira, estando previstas ondas de noroeste entre seis a sete metros.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.