Aviso amarelo devido a chuva para sete ilhas dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as ilhas dos grupos oriental e central dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva, situação que estará em vigor até às 09:00 de domingo.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo devido a precipitação para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e para as ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) começou às 19:00 locais (mais uma em Lisboa) e estará em vigor até às 09:00 horas de domingo.

O Serviço Regional da Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), através do IPMA, informou que este aviso amarelo se deve "às condições de instabilidade associadas a um centro de baixas pressões que irá continuar a condicionar o estado do tempo no arquipélago".

O mesmo serviço recomendou por isso à população que sejam tomadas medidas de autoprotecção, como manter limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes das residências, e não andar na rua sem necessidade, nomeadamente em locais não pavimentados, já que as águas podem causar erosão dos solos e levar à queda de muros, taludes ou postes.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave do sistema de avisos do IPMA e refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.