Aviso amarelo alargado a mais duas ilhas dos Açores devido à chuva e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo a mais duas ilhas dos Açores, devido à previsão de chuva e vento.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo para chuva vigora até às 17:00 de terça-feira (mais uma hora em Lisboa), nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, do grupo central dos Açores.

Já no grupo ocidental, ilhas das Flores e do Corvo, o aviso amarelo para chuva mantém-se entre as 15:00 e as 23:00 de terça-feira.

Estas duas ilhas estão ainda sob aviso amarelo dada a previsão de vento, entre as 17:00 e as 23:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e representa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.