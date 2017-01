Avião vindo dos Estados Unidos aterrou de emergência no Porto

Um avião da companhia norte-americana American Airlines aterrou esta madrugada de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.



A gestora dos aeroportos portugueses explicou que o piloto do avião pediu para aterrar de emergência na madrugada de hoje “por problemas técnicos” e que foi ativado o plano de emergência, o que implica acompanhamento de bombeiros na aterragem, tendo esta decorrido com normalidade. O avião em causa é um Boeing que tinha partido de Nova Iorque, Estados Unidos da América, com 151 passageiros com destino a Barcelona, em Espanha. Os passageiros estão neste momento hospedados em hotéis, cabendo à companhia decidir agora como se fará o seu transporte para a cidade do Sul de Espanha. Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Moreira da Maia, Manuel Carvalho, explicou que aquela corporação recebeu hoje, pelas 05:23, um alerta amarelo de nível um, que é o menos grave dos alertas e serve para os bombeiros entrarem em prevenção nos quartéis com as viaturas. Segundo o comandante, foi-lhe comunicado que "havia suspeita de um problema com o motor esquerdo da aeronave, e foi ativado o plano de emergência que a Autoridade da Proteção Civil tem delineado". "Tratava-se de um boing 727 com cerca de 170 passageiros", explicou o comandante, referindo que espoletaram de imediato os homens e viaturas em prevenção. Como "não houve evolução para o nível dois não foi necessário exportar os meios para o aeroporto", concluiu.