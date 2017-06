Avião derrapou em pista de aeroporto no Texas e ficou atolado na lama

Um aparelho da companhia de aviação American Airlines derrapou da pista de descolagem e ficou bloqueado na lama quando se preparava para partir do aeroporto internacional de San Antonio, Texas, nos Estados Unidos.



De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o incidente, que aconteceu no sábado de manhã, hora local, não causou feridos e os 38 passageiros e seis tripulantes foram encaminhados para o terminal do aeroporto.

O porta-voz da companhia American Airlines, Alexis Coello, referiu que a descolagem foi abortada por razões indeterminadas e que o aparelho se desviou da pista a baixa velocidade.

Os voos comerciais do aeroporto foram suspensos até o aparelho da American Airlines ser retirado.