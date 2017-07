Avião da Air Canada regressa e aterra em Londres após rebentamento de pneu

Um avião de carreira da Air Canada Rouge, com destino a Toronto e 282 passageiros a bordo, foi hoje forçado a regressar ao aeroporto de Londres após um dos pneus ter rebentado na descolagem.



O Boeing 767 da Air Canada Rouge aterrou em segurança no Aeroporto de Gatwick, em Londres, cerca de uma hora depois de ter descolado da mesma infraestrutura. Os serviços de emergência acompanharam a aterragem de alto risco, mas não se registaram mais incidentes.

O aeroporto encerrou ao tráfego, em duas ocasiões, a pista principal do aeroporto: a primeira para a aterragem do Boeing 767 e uma segunda para verificar se existiam destroços no pavimento.

Os restantes aviões à espera para descolar e aterrar utilizaram a pista alternativa de Gatwick, mas os serviços do aeroporto deram conta de atrasos e cancelamento de voos.