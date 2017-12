Avião com 424 passageiros aterrou de emergência nas Lajes

A aeronave civil (Boeing 747-406) transportava 424 passageiros, no percurso Amesterdão-Antilhas Holandesas, e desviou-se para as Lajes, no dia 15 de dezembro, sexta-feira passada, porque “um passageiro de 78 anos de idade necessitava de assistência médica”, revelou a Forca Aérea em comunicado.

No dia seguinte, sábado, a Força Aérea prestou também apoio a uma aeronave particular (Bombardier global 6000), “com dez passageiros a bordo, proveniente de Espanha, com destino às Ilhas Caimão, que aterrou na BA4 para que o piloto recebesse a devida assistência médica”.

“A Base Aérea Nº4, na ilha Terceira, é a única infraestrutura aeronáutica da Região Autónoma dos Açores a operar 24 horas por dia e sete dias por semana. Esta unidade assegura um serviço de busca e salvamento, com destacamentos permanentes, assim como as funções de aeroporto alternativo e de emergência a todas as aeronaves que cruzam o atlântico”, salientou a Força Aérea, no texto hoje enviado à imprensa.