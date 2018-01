Avião aterra de emergência na base das Lajes e passageiro morre

O homem de 84 anos estava “inconsciente e com o pulso fraco”, o que levou o Boing 787 da Royal Air Maroc, companhia aérea nacional de Marrocos, que vinha dos Estados Unidos da América (EUA), a aterrar de emergência na base das Lajes, às 4:42 (hora local, mais uma em Lisboa). O passageiro foi assistido pelos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, mas acabou por ser declarado morto no local, segundo fonte oficial do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.