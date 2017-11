'Avesso' de Carlos Alberto Machado no Teatro Micaelense

A sessão é mais uma de várias leituras de peças de teatro de autores portugueses e decorre no âmbito da iniciativa 'Teatro no Teatro - Leituras Dramatizadas', promovida, desde 2016, pelo Teatro Micaelense, Morada da Escrita/Casa Armando Côrtes-Rodrigues, Instituto Cultural de Ponta Delgada e Companhia das Ilhas.

Carlos Alberto Machado (1954) é licenciado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Sociologia da Comunicação e Cultura pelo ISCTE, em Lisboa. Professor, dinamizador cultural, editor, ensaísta, poeta, dramaturgo e encenador. É editor da Companhia das Ilhas, fundada, em 2011.

De acordo com uma nota de imprensa, a entrada será livre e as inscrições para participar na leitura podem ser feitas através do email teatronoteatroleituras@gmail.com ou na bilheteira do Teatro Micaelense.

No dia, Carlos Alberto Machado estará presente.