Avenida Infante D. Henrique prepara-se para a Batalha das Limas

A Batalha das Limas vai realizar-se já amanhã, com arranque marcado para as15h00, na Avenida Infante Dom Henrique.





Nesta iniciativa vão participar 8 equipas, com 9 camiões, e por forma a prevenir possíveis danos, os estabelecimentos do centro da cidade de Ponta Delgada já procederam à proteção das suas vitrines.

Recorde-se também de que o trânsito estará proibido na Avenida Infante Dom Henrique, da Praça Vasco da Gama até ao Clube Naval, enquanto decorrer a folia carnavalesca.

No local, estarão agentes da PSP – Polícia de Segurança Pública e uma ambulância de prevenção, para garantir aos visitantes e participantes uma batalha em segura.