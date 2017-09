Avelino Meneses realça esforço e responsabilidade da comunidade escolar da Canto da Maia

SDe acordo com nota do GACS, Avelino Meneses, que falava no final de uma visita às obras do novo edifício daquela escola na ilha de S. Miguel, realçou que durante “um longo ano letivo” a comunidade escolar soube desenvolver “com normalidade” a sua atividade “paredes meias” com o processo de construção que ainda decorre.





As instalações agora concluídas e prontas a ser usadas neste início de ano letivo vão albergar cerca de 600 alunos do pré-escolar e do 2º ciclo, estando previsto que, até ao final do ano letivo de 2017-2018, serão concluídas as obras para alojar os alunos do primeiro ciclo, ficando a escola com uma capacidade para 1.100 estudantes.





“Durante muito tempo foram poucos aqueles que acreditaram que este novo edifício estivesse pronto, nesta altura, para acolher os alunos no início deste novo ano letivo, e, também, foram poucos os que acreditaram que atempadamente conseguiríamos retirar o amianto, o que já está feito”, frisou Avelino Meneses.





O titular da Educação e Cultura referiu ainda que, em matéria de construções escolares, estão em curso obras na Escola Básica Secundária da Calheta, em S. Jorge, e que vão avançar, depois de reunidas as condições processuais necessárias, obras nas escola das Capelas, Arrifes, Lagoa e Rabo de Peixe.





Avelino Meneses, referindo-se ao início do ano escolar 2017-2018 que arranca quarta-feira, dia dedicado ao ProSucesso, enfatizou que as escolas estão dotadas dos recursos humanos necessários para que o ano letivo decorra dentro da normalidade.