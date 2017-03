Avaria no radar de proximidade atrasa partidas no aeroporto de Lisboa

Uma avaria no radar de proximidade do aeroporto de Lisboa, cerca das 11:00, provocou atrasos em todas as partidas de aviões e também já afetou algumas chegadas, revelou à Lusa fonte da ANA (Aeroportos e Navegação Aérea).



Segundo a mesma fonte, o tipo de avaria no radar de proximidade afetou todas as partidas dos voos, mas as chegadas continuaram a ser processadas normalmente. Contudo, com o decorrer da situação, o atraso nas partidas acabou por afetar também a chegada de alguns voos, adiantou. Entre as partidas com atraso estão vários voos do aeroporto Humberto Delgado para o resto da Europa. A agência Lusa contactou uma responsável da NAV (Navegação Aérea de Portugal), que disse que o caso já estava resolvido, ficando de fornecer mais detalhes sobre a ocorrência.