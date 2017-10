Avança requalificação da pousada da juventude de Ponta Delgada

As obras de requalificação da pousada da juventude de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores, um investimento de 680 mil euros, arrancam na sexta-feira, 13 meses após a assinatura do contrato da empreitada, foi hoje anunciado

“As obras são para remodelação e modernização da pousada. Têm um prazo de execução de 120 dias após o auto de consignação e a obra implica, não só a remodelação da infraestrutura, mas também a aquisição de equipamentos e de mobiliário”, afirmou à agência Lusa o secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, que hoje está na cerimónia de consignação do investimento.

Segundo Berto Messias, trata-se da requalificação “de um edifício com características muito específicas do ponto de vista de arquitetura”.

“Faremos uma intervenção que não só moderniza o espaço, como também tem conta o acesso por pessoas com mobilidade condicionada, o aproveitamento da energia, criando-se uma nova pousada com um conjunto de condições de modernidade considerável”, declarou o governante, salientando que este “é mais um importante contributo para o reforço da qualidade da rede de pousadas dos Açores que constituem um importante ativo, quer do ponto de vista turístico, quer da mobilidade interna da juventude açoriana”.

O número de camas mantém-se em 96, mas é possível, “em casos excecionais e cumprindo todos os pressupostos de segurança e qualidade” alargar o seu número, declarou o secretário Regional Adjunto.

“Mas, a ideia é manter o número de camas com uma qualidade superior e com outro tipo de funcionalidades de qualidade de serviço”, referiu.

O contrato de empreitada foi assinado no final de agosto do ano passado, mas a obra só hoje é consignada.

O atraso decorreu da falta de visto devido ao procedimento sobre a publicação do anúncio do concurso, situação já ultrapassada.

O Governo Regional, por outro lado, estava em condições de avançar com esta obra no primeiro semestre de 2017. Porém, foi decido não o fazer porque “fazer obras no período de época alta na pousada maior da rede ia ser prejudicial”, explicou Berto Messias

A pousada de Ponta Delgada integra a rede de pousadas da juventude que fazem parte da rede nacional e europeia. Nesta rede estão ainda as pousadas nas ilhas de Santa Maria, Pico, Terceira e São Jorge.