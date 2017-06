Autoridades trabalham em estudo conjunto para recuperação de antigas locomotivas nos Açores

A Portos dos Açores e a Direção Regional da Cultura estão a elaborar um estudo conjunto para definir o programa museológico que abrange a recuperação de duas antigas locomotivas, elementos importantes da história da cidade de Ponta Delgada



"Este projeto não está de lado e há unanimidade em desenvolver um projeto museológico 'in situ'”, afirmou hoje o diretor regional da Cultura, Nuno Lopes, em declarações à agência Lusa.

Em causa está a recuperação de duas locomotivas a vapor de origem inglesa, que foram utilizadas no início do século XX na construção do Porto de Ponta Delgada e posteriormente nas obras de prolongamento daquela infraestrutura e da Avenida Infante D. Henrique, na ilha de São Miguel.

Em abril, um requerimento do PPM questionava o Governo Regional sobre a concretização deste projeto até ao final da atual legislatura.

O deputado Paulo Estêvão sublinhava que "em 2007, o Governo dos Açores chegou a publicitar o arranque de um projeto para recuperar e utilizar, para fins turísticos, as duas locomotivas, com um custo estimado superior a 200 mil euros" e com "o objetivo de promover os passeios turísticos na muralha do Porto de Ponta Delgada".

O parlamentar justificava a necessidade deste projeto de recuperação das locomotivas da doca tendo em conta "o crescimento que se regista atualmente no setor turístico e a imperiosa necessidade de diversificar a oferta na área cultural e de lazer", afirmando que a concretização deste projeto "faz mais sentido do que nunca".

Nuno Lopes frisou que já foi realizada uma visita ao armazém e estabelecido um trabalho comum com vista à futura elaboração de um projeto museológico, mas disse que atualmente não é possível avançar com datas para o início da execução do projeto, uma vez que "existem outras prioridades aprovadas pelos programas operacionais comunitários".

"A Portos dos Açores e a Direção Regional da Cultura vão desenvolver um programa museológico para as locomotivas e o edifício das antigas oficinas que as alberga, com vista à elaboração de um projeto museológico", lê-se na resposta do executivo ao requerimento.

O diretor regional da Cultura assegurou que as duas locomotivas, que "fazem parte da história de Ponta Delgada, não estão a degradar-se e estão bem conservadas".