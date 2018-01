Autoridades nos Açores alertam para aumento da agitação marítima

A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para um aumento da agitação marítima, a partir de terça-feira, nas ilhas do grupo ocidental devido a uma extensa região depressionária no Atlântico Norte.





Segundo um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo, devido a agitação marítima, no período entre as 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira, com previsões de ondas de noroeste.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões, a proteção civil açoriana recomenda o reforço das amarrações das embarcações, ou a mudança para local seguro, e especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

As autoridades recomendam ainda que a população se afaste de áreas baixas junto à costa e desaconselha a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.

Também a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta emitiram um comunicado a alertar para a possibilidade de agravamento do estado do mar até quarta-feira no grupo ocidental e nas chamadas ilhas do Triângulo (grupo central), onde a ondulação poderá ultrapassar os quatro metros de altura significativa e chegar perto dos seis metros.

"As condições poderão ser muito adversas devido ao efeito local de vento forte que, mudando sucessivamente de direção, se juntará às vagas de grande dimensão", acrescenta o comunicado, que recomenda à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução, assim como à população que deve ter ainda junto à orla costeira uma atitude vigilante.