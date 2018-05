Autoridades italianas socorrem mais de 1.000 imigrantes em 24 horas

Mais de mil imigrantes foram socorridos nas últimas 24 horas quando viajavam a bordo de sete diferentes embarcações no Mediterrâneo Central, informou à Efe a Guarda Costeira italiana que coordena as operações na zona.





Os 1.050 imigrantes viajavam a bordo de cinco embarcações de borracha, uma pequena barcaça e um barco e nas operações de salvamento participaram a fragata Dattilo da Guarda Costeira italiana, unidades da Marinha militar, um barco do Frontex e Organizações Não Governamentais (ONG) presentes na zona.

Os imigrantes desembarcarão nas próximas horas em vários postos italianos.

Com a chegada do bom tempo voltaram a ocorrer resgates em massa apesar da chegada de imigrantes ter caído 79% desde o início deste ano face ao mesmo período de 2017.

O ministério do Interior italiano comunicou que desde o início do ano chegaram a Itália 10.808 imigrantes, contra 54.524 no mesmo período de 2017.