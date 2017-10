Autoridades encontram 23 armas no hotel e 19 em casa do autor do ataque em Las Vegas

As autoridades norte-americanas encontraram 23 armas no quarto do hotel Mandala Bay, em Las Vegas, usado pelo atirador que matou mais de 50 pessoas no domingo, e 19 outras na casa onde morava, em Mesquite (Nevada).

O assistente do xerife do condado de Clark, Todd Fasulo, disse que os investigadores acreditam que o autor do massacre agiu sozinho, mas ainda não identificaram o motivo do ataque.

Líderes religiosos, funcionários eleitos reuniram-se em várias vigílias de oração em Las Vegas.

Pelo menos 59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas no tiroteio ocorrido no domingo à noite em Las Vegas, no Estado do Nevada, nos Estados Unidos da América, durante um concerto de música ‘country’ junto a um casino.

A polícia federal norte-americana (FBI) indicou que o autor do ataque - identificado como Stephen Paddock, um residente local de 64 anos -, não tinha qualquer relação com grupos terroristas.

Esta informação do FBI surgiu depois de o grupo extremista Estado Islâmico (EI) ter reivindicado o ataque, sem fornecer qualquer prova.

Stephen Paddock matou-se depois do ataque, perpetrado a partir de um dos quartos do hotel Mandala Bay.

Segundo a agência Associated Press, este foi o tiroteio mais mortífero da História moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.