Autoridades de inspeção económica registam 162 infrações em espaços de jogo e recreio no país

As autoridades de inspeção económica do Continente, da Madeira e dos Açores anunciaram que fiscalizaram, no início de abril, 92 espaços de jogo e de recreio (parques infantis), tendo registado 162 infrações de natureza contraordenacional.



Esta operação concertada visou "verificar o cumprimento das condições de segurança" que os espaços de jogo e de recreio devem cumprir, nomeadamente, a conformidade com as normas de segurança e com a legislação aplicável a este tipo de estruturas, referem em comunicado. A ação, efetuada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Inspeção Regional das Atividades Económicas da Região Autónoma dos Açores e pela Autoridade Regional das Atividades Económicas da Região Autónoma da Madeira, permitiu detetar infrações de natureza contraordenacional, desde a inexistência ou insuficiência das informações/indicações e avisos de segurança, falta de conformidade com os requisitos de segurança, falta de segurança dos equipamentos e a inexistência ou insuficiência do seguro de responsabilidade civil.