Autoridade marítima recupera antiga embarcação de grande valor histórico

A Capitania do Porto de Ponta Delgada tem uma nova embarcação para transportar sinistrados e apoiar ações de combate à poluição marítima, após a profunda reparação de um antigo barco de pilotos da marinha.



Um comunicado do capitão do porto de Ponta Delgada (São Miguel) e Vila do Porto (Santa Maria), Cruz Martins, adianta que a "Teresa Paula" foi lançada à água em Ponta Delgada em 1963, como embarcação de pilotos da Marinha, para apoio do serviço de pilotagem no Porto de Ponta Delgada que nessa altura era assegurado por pilotos pertencentes à Marinha.

Ao longo dos anos, e mesmo depois do serviço de pilotagem estar fora da alçada da Marinha, a embarcação continuou ao serviço da Capitania, desempenhando diversas atividades no âmbito das competências da Autoridade Marítima.

Mas, "em 2015, e devido ao seu avançado estado de degradação, a autoridade marítima resolveu recuperar o barco, tendo em conta o seu valor histórico e polivalência", um processo de reparação que "se iniciou na industria local", explica a autoridade marítima.

No comunicado, é referido que a embarcação "foi alvo de um profundo trabalho de beneficiação, que implicou a mudança de motor e praticamente a sua reconstrução completa, com a modernização de algumas capacidades".

Após a reconstrução, foram feitos "os testes e provas de mar necessários à sua completa operacionalidade, tendo agora entrado novamente ao serviço da Capitania de Ponta Delgada e da região", lê-se.

A autoridade marítima sublinha que a embarcação "Teresa Paula" tem "grande polivalência de funções, estando particularmente adaptada para o serviço de apoio às atividades portuárias desenvolvidas pela Capitania" e com capacidade para "transportar sinistrados em maca e apoio a ações de combate à poluição marítima".