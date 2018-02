Autoridade marítima recomenda precaução face a previsões de mau tempo nos Açores

A autoridade marítima recomendou esta segunda-feira medidas de precaução face às previsões do agravamento do estado do mar, com ondas que poderão ultrapassar os seis metros em algumas ilhas dos Açores.

Em comunicado o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, refere que "o agravamento do estado do mar, previsto para os próximos dias, aponta para a possibilidade de no grupo Ocidental (Flores e Corvo) já ao longo do dia de hoje, a agitação marítima possa ultrapassar os seis metros de altura significativa".

"Apenas na noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira se deverá verificar uma diminuição dos valores de altura significativa da agitação marítima", acrescenta o mesmo comunicado, salientando que nas ilhas do Triângulo (São Jorge Faial e Pico) a agitação marítima poderá atingir os quatro metros de altura significativa na tarde de hoje e os seis metros na manhã de quarta-feira, diminuindo apenas na manhã de quinta-feira.

Tendo em conta estas previsões, a autoridade marítima recomenda a adoção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração ou a varagem em lugar seguro das embarcações e vigilância na orla marítima e nos portos, em especial naqueles diretamente expostos à agitação marítima.

À população, é desaconselhada a prática de passeios junto à costa e a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

Junto à orla costeira deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras, apela ainda.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores devido às previsões de agitação marítima e vento a partir de terça-feira.

Segundo o IPMA, as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo a partir das 11:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) até às 11:00 de quarta-feira por causa das previsões de agitação marítima, com ondas de sudoeste.

O aviso amarelo está também relacionado com o aumento da intensidade do vento, nas Flores e Corvo, entre as 11:00 locais de terça-feira e as 19:00.

Também as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste, válido das 17:00 de hoje às 11:00 de quarta-feira.

De acordo com o IPMA, a aproximação de uma depressão com um sistema frontal associado irá provocar o aumento da intensidade do vento e agitação marítima.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.