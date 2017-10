Autoridade Marítima recolhe e investiga casco à deriva em São Jorge

A Polícia Marítima anunciou que na sexta-feira foi recolhido um casco se encontrava à deriva à entrada do porto da Calheta.

De acordo com nota enviada à comunicação social, o Piquete da Polícia Marítima das Velas, na Ilha de São Jorge, foi informado, no dia 27 de outubro, de que um casco se encontrava à deriva à entrada do porto da Calheta.

​Os operacionais da Polícia Marítima e efetivos da Delegação Marítima das Velas deslocaram-se ao local e recolheram, colocando-a seco, para prevenir qualquer incidente que pudesse resultar da presença daquele objeto na água e junto à entrada do porto.

Foram iniciadas diligências no sentido de apurar a origem da embarcação e as circunstâncias em que ficou à deriva.