Autoridade Marítima recolhe corpo de indivíduo de 64 anos em Santa Maria

Uma lancha da Polícia Marítima, com o apoio de mergulhadores da Marinha, recolheu quarta-feira (dia 14 de junho) o corpo de um homem de 64 anos que havia saído para pescar no dia anterior na ilha de Santa Maria, não tendo regressado a casa



De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o "individuo de 64 anos, natural da ilha de Santa Maria, foi sozinho para a pesca, numa zona de difícil acesso, não tendo regressado a casa, o que motivou o alerta dos familiares, cerca das 23h00 do dia 13 de junho".

Os meios de busca e salvamento foram acionados na madrugada de 14 de junho, iniciando-se às primeiras horas da manhã as buscas por mar com auxílio de “dois meios náuticos da Policia Marítima, e por terra com elementos da Autoridade Marítima e bombeiros de Santa Maria”, informa a mesma nota.

Uma vez que o provável local de queda à agua e as condições de mar não serem muito favoráveis, foram empenhados nos procedimentos de busca dois mergulhadores da corveta Jacinto Cândido, que se encontrava na ilha, para um primeiro mergulho no local da queda.

"Os mergulhadores da corveta foram transportados ao provável local da queda por uma lancha da Polícia Marítima e assim que mergulharam, cerca das 11h30, encontraram o corpo a 11 metros de profundidade”, relata a nota da AMN.

Posteriormente, o cadáver foi recolhido para bordo da lancha da Polícia Marítima e levado para terra e transportado para a morgue.

A informação da AMN adianta ainda que os mergulhadores forenses da Polícia Marítima de São Miguel também foram ativados.