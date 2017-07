Autoridade Marítima apoia veleiro em dificuldades a oeste da Ilha das Flores (vídeo)

A Autoridade Marítima apoiou na quarta-feira um veleiro, de nacionalidade Suíça, a cerca de 20 milhas a oeste da Ilha das Flores, com uma avaria no motor que o impossibilitava de praticar águas restritas e, consequentemente de entrar no Porto das Lajes das Flores.



Nota enviada à comunicação revela que a situação foi acompanhado pela Capitania do Porto e pelo Comando-local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores, tendo uma equipa de Capitania de Santa Cruz das Flores o acompanhado e conduzido ao porto, onde a manobra foi concluída com a assistência da Polícia Marítima. O veleiro, de nome "Shedir", com 3 pessoas a bordo, apesar de não se encontrar em perigo imediato, carecia de entrar o porto e proceder a reparações mecânicas, ação que não conseguia fazer pelos próprios meios.