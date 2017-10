Autoridade Marítima alerta para agravamento do estado do mar nos Açores

O alerta é dirigido a toda a comunidade marítima que se encontra no mar dos Açores, em especial a noroeste das ilhas do Grupo Ocidental e a Norte das ilhas do Grupo Central e Oriental, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras das ilhas do arquipélago dos Açores.



As atuais previsões do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) referente à provável ocorrência de forte agitação marítima dos quadrantes de Oeste e Noroeste, com altura significativa que podem chegar aos 6 metros nas áreas marítimas mais afastadas e a Norte de todo o arquipélago dos Açores, estará associada igualmente a ventos muito fortes até 40 nós, em especial a partir da tarde de quinta-feira, 19 de outubro. A agitação marítima forte deverá fazer-se sentir ainda ao longo do dia 21.



Assim, à população em geral de todas as ilhas, recomenda-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, em especial na vertente Norte, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.



Aos pescadores lúdicos de pesca à cana aconselha-se cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que nesta condições extremas o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.



À comunidade marítima recomenda-se a adoção de medidas de precaução, verificando e se necessário reforçando a amarração das embarcações quando atracadas, ou mesmo varando em lugar seguro as embarcações de pequena dimensão. À comunidade piscatória e à comunidade da náutica de recreio, que se encontrem em atividade no mar, aconselha-se o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo ou que naveguem de preferência para uma área mas afastada do epicentro da passagem do temporal.



Aconselha-se igualmente que mantenham um estado de vigilância permanente e o acompanhamento da evolução da situação meteorológica e dos avisos à navegação promulgados pela Marinha relativos à previsão meteorológica do IPMA bem como outras informações das capitanias dos portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem. Os marítimos deverão em especial escutar os avisos à navegação e de previsão meteorológica radiodifundidos através do Centro de Coordenação e Busca e Salvamento marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).



Os canais para as comunicações de emergência com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, bem como a linha de emergência telefónica (MRCC DELGADA tlf. 296 281 777), os meios navais da Marinha e os meios marítimos da Autoridade Marítima Nacional, designadamente das Estações Salva-Vidas, encontram-se em permanente alerta e em prontidão para responder a pedidos de socorro no mar.