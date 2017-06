Autor do "retrato oficial" de Marcelo Rebelo de Sousa pintou Presidente para retribuir abraço

António Bessa, autor do futuro "retrato oficial" do Presidente da República explicou que decidiu retratar Marcelo Rebelo de Sousa - "o presidente de um povo" - para retribuir um abraço do chefe de Estado.



A obra tem 1 metro e 40 centímetros de altura por um metro de largura. No centro de uma tela pintada a óleo que demorou cerca de dois meses a executar, está Marcelo Rebelo de Sousa sentado numa escada "exatamente como ele é, informal e com ar sorridente", descreveu António Bessa.

Por baixo, num quadro de lousa, lê-se "Marcelo R. Sousa - Presidente de um povo é ser povo". Em frente, um enorme de vidro faz a ponte entre a galeria/ateliê do mestre António Bessa e uma das ruas mais movimentadas do coração da cidade do Porto.

É no número 314 da rua do Almada que "mora" o quadro que Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita a Porto para presidir às comemorações do 10 de Junho, pondera escolher para o representar no fim do mandato, colocando-o na galeria de retratos do Museu da Presidência da República.

O chefe de Estado visitou hoje a galeria no meio de uma agenda "muito atrapalhada", como descreveu à Lusa o pintor António Bessa que recebeu Marcelo Rebelo de Sousa cerca das 13:30 depois deste ter "disparado rua acima" alertado por "uma senhora que passava por ele e lhe contou que um mestre assim assim tinha um retrato dele na montra".

"Ele chegou com os seguranças todos atrás, entrou com a Guarda Civil e a assessoria toda, surpreendeu-se com o quadro e surpreendeu-me a mim. Disse-me que gostava que este fosse o seu retrato oficial e perguntou aos assessores como podia levá-lo. Eu sugeri 'oh presidente se quiser eu levo-lho a casa'. E ele convidou-me a ir a Lisboa. 'Traga-mo até ao final do mês'. Eu fiquei sem fala: 'oh meu Presidente, isso é uma maravilha. Fica combinado', disse-lhe".

António Bessa, 63 anos, pintor "desde que se conhece por gente", decidiu pintar Marcelo Rebelo de Sousa quando há um ano se cruzou com o chefe de Estado num jardim da Foz do Porto e este lhe deu um abraço.

"Ele agora queria comprar-me o quadro mas eu prometi retrata-lo porque senti aquele abraço como um abraço vindo do povo. Este presidente é um fenómeno", descreveu o pintor que, questionado sobre quais as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ao visitar a galeria, contou ter ouvido do Presidente da República a frase: "Este quadro é de todos os quadros que me pintaram, o mais fiel".

António Bessa pintou o "presidente dos afetos" de frente "para o povo" e "com as pessoas a apreciar ao passar na rua". Usou duas fotografias para se inspirar. Preferiu, continuou a descrever à Lusa, o "presidente sorridente ao invés do presidente com ar pensativo" e à medida que executava a obra, as pessoas interagiam consigo exatamente dando-lhe abraços.

"Ficam especadas a olhar através da montra, pedem para entrar e abraçam-me. Algumas pessoas vieram uma vez e voltaram mais tarde para ver a evolução da obra", contou António Bessa que se instalou no número 314 da Almada há cinco anos, mas já faz parte do cenário desta rua há mais de 30.

O desejo de estar visível e de interagir com o público já o fez pintar um olho na caixa de correio de um dos seus ateliês antigos, convidando quem passava a espreitar o seu trabalho que inclui retratos de quatro outros presidentes, o da câmara do Porto, Rui Moreira, de Guilherme Pinto, o presidente da câmara de Matosinhos que morreu este ano, do presidente da Câmara de Arouca, José Artur Neves, e do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Estes são retratos que fazem parte da sua mais recente exposição "Quatro presidentes e três cidades" que junta aos quatro "quadros presidenciais", telas sobre três cidades - o Porto do seu coração, Matosinhos, onde reside, e Arouca de onde é a sua esposa - num total de 16 obras.