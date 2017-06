"Autonomia não é contrária à unidade do Estado" é a manchete do Açoriano Oriental

O discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene do Dia da Região está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 6 de junho de 2017.



"PIB dos Açores com maior subida desde 2008"; "O mistério do 'barco afundado' em Santa Maria" e "André Filipe vence VIII GP Liberty Seguros" são outros destaques do jornal.