Ribeira Grande entrega 20 bolsas de estudo a universitários do concelho

A Câmara da Ribeira Grande procedeu à entrega de 20 bolsas de estudo a alunos do concelho que ingressaram no ensino superior ou prosseguem estudos no presente ano letivo.



"Trata-se de um apoio social que responde às necessidades por que muitos estudantes estão a passar", afirmou a vice-presidente da autarquia, Tânia Fonseca, citada numa nota de imprensa do município. Para Tânia Fonseca, a criação deste apoio "é um contributo essencial para que mais alunos possam prosseguir os estudos, numa altura em que muitas famílias estão a passar por dificuldades económicas".