"Autarcas do PSD admitem alternativa à incineradora" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que as Câmaras de Ponta Delgada e da Ribeira Grande anunciaram que estão disponíveis para analisar, "até às últimas consequências", eventuais alternativas à construção de uma incineradora de resíduos em São Miguel.



A manchete fotográfica titula "Câmara da Lagoa vai classificar parte da Fábrica do Álcool". "Taxa de desemprego nos Açores cai para 11,1 por cento", "Bombeiros do Nordeste com falta de ambulâncias", "Governo nega concorrência na gestão das florestas" e "Ralfs Sirmacis regressa ao Azores Airlines Rallye" são os outros títulos de capa do Açoriano Oriental.