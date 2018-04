Autarca de Ponta Delgada diz que visita ao Brasil potenciou destino de oportunidades

"Fizemos uma maratona no território do Brasil, que é extenso, longo, e entre a afetividade que encontrámos houve espaço para o conhecimento da realidade dos Açores dos dias de hoje e sentirmos que temos uma comunidade muito próxima das vivências da açorianidade, mas muito bem integrada no Brasil", disse José Manuel Bolieiro à agência Lusa.

Bolieiro integrou uma comitiva açoriana - liderada pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro - que visitou durante cinco dias o Brasil, com passagens por Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro.

O autarca de Ponta Delgada teve, além dos eventos integrados na comitiva do arquipélago, uma agenda específica, nomeadamente em Florianópolis, cidade-irmã da maior cidade açoriana.

O presidente da autarquia de Ponta Delgada valorizou o "conhecimento atualizado" das Casas dos Açores no Brasil e destacou a mensagem deixada às comunidades "sobre a realidade da Região Autónoma dos Açores e a sua economia".

"É importante as comunidades descobrirem os Açores não só como destino de saudade, mas também como de oportunidades de negócio", sustentou o social-democrata.

A convite de Vasco Cordeiro, a comitiva que viajou ao Brasil integrou também os presidentes das Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória - cidades, como Ponta Delgada, geminadas com Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina -, bem como alguns deputados da comissão de Política Geral do parlamento açoriano.

O Brasil constituiu o destino da primeira vaga sistemática de emigração açoriana a partir do século XVIII, nomeadamente para o sul do país.

Após este período verificou-se um grande fluxo migratório, em finais do século XIX e no início e primeira metade do século XX, em concreto para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.