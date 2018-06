Autarca de Ponta Delgada destaca relação "exemplar" do PR com os Açores

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, destacou hoje a relação “exemplar” do Presidente da República com os Açores, numa cerimónia em que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Chave de Honra do município.





“Esta chave que lhe entrego, com subida honra, destina-se a distinguir o senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem evidenciado exemplar relação, institucional e pessoal, com a Região Autónoma dos Açores e, em especial, com o município de Ponta Delgada”, disse José Manuel Bolieiro.

Na cerimónia, que integrou as comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República recebeu a Chave de Honra do município de Ponta Delgada, destinada a “galardoar titulares de órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros e personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecida projeção e prestígio, que tenham desenvolvido ou desenvolvam ação meritória, relacionada com o município de Ponta Delgada ou que a ele se desloquem em visita de interesse relevante”.

Antes de entregar a Chave de Honra, José Manuel Bolieiro disse que Ponta Delgada estava “orgulhosa” por ser simbolicamente “capital da Nação”, nas comemorações do Dia de Portugal.

“Esta celebração projeta-se pelo país inteiro e pelo mundo, onde há diáspora, e convoca todas as atenções e pátrias saudades para Ponta Delgada, que será ainda mais admirada pelo seu acolhimento”, salientou, acrescentando que a decisão “mobilizou vontades e gerou entusiasmo”.

O autarca frisou que Ponta Delgada “elevou a dimensão cultural de Portugal” e a sua identidade nacional, lembrando nomes de estadistas e de “vultos nacionais da cultura”, naturais da cidade, como Ernesto Hintze Ribeiro, Teófilo Braga, Mota Amaral ou Jaime Gama e ainda Antero de Quental, Natália Correia, Domingos Rebelo, Canto da Maya e Roberto Ivens.

As comemorações do Dia de Portugal, com a participação do Presidente da República e do primeiro-ministro, decorrem este ano entre Ponta Delgada, nos Açores, Boston e Providence, nos Estados Unidos.