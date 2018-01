Autarca de Madalena "agarrado" a compromisso da Cofaco em readmitir trabalhadores

"É óbvio que existe aqui um compromisso da própria empresa que diz que sim, que vão readmitir todos os trabalhadores, esse é também o nosso desejo. Nesta altura, não temos muito mais a que nos agarrar. Acreditamos que efetivamente a empresa vai cumprir aquilo que tem estado a transmitir", declarou José António Soares (PSD), autarca açoriano do concelho da Madalena, na ilha do Pico.

Em declarações à agência Lusa sobre o despedimento em massa na conserveira Cofaco, dona da marca Bom Petisco, José António Soares sublinha o "peso enorme" da empresa nos habitantes da ilha: "Todos nós temos ligação direta ou indireta à Cofaco", revela.

No caso dos trabalhadores despedidos, que serão entre 160 e 180, há "compromissos com a banca, inclusive com os próprios filhos, que foram estudar para fora", e "em vencimentos que são pouco acima do ordenado mínimo nacional, quaisquer 100 euros fazem toda a diferença", frisa o autarca, falando do subsídio de desemprego que será, naturalmente, abaixo do valor do ordenado.

A administração da conserveira anunciou na semana passada que iria avançar com o despedimento coletivo de cerca de 180 trabalhadores que desempenham funções na unidade fabril da vila da Madalena, na ilha do Pico, apesar de manifestar a intenção de construir uma nova fábrica, no mesmo local.

Na sequência da decisão, o presidente do Governo Regional dos Açores lembrou já que o executivo açoriano "não se pode substituir" à conserveira Cofaco, empresa privada.