Autarca da Praia da Vitória reitera pedido de cedência de porto militar

Já em março, aquando da assinatura de um protocolo entre o Governo da República e o município da Praia da Vitória, para assegurar o abastecimento de água à serra de Santa Rita, junto à base das Lajes, Tibério Dinis tinha reivindicado a utilização civil do porto, alegando que a infraestrutura estava "subaproveitada".

A autarquia da Praia da Vitória pretende construir um cais de cruzeiros no porto utilizado pela Força Aérea norte-americana colocada na base das Lajes.

“Chamo à atenção que é um projeto que envolve outras entidades, mas como é evidente e, segundo o princípio que enunciei de forma muito convicta, que podendo deve ser local aquilo que não precisa de ser centralizado, olharemos com serenidade para este projeto”, apontou.

Questionado pelos jornalistas, Azeredo Lopes disse que a pretensão do concelho da Praia da Vitória “ficou registada”.

Na inauguração de um miradouro, construído num local que mantém como função principal “a salvaguarda da boa navegação do Porto da Praia da Vitória”, mas agora ganha uma “subfunção civil”, ligada ao lazer e ao turismo, Tibério Dinis apelou a que esta cedência fosse um exemplo a replicar no porto militar.

O autarca pediu que a cedência do porto, praticamente inutilizado, seja feita “o mais cedo possível”, ainda por este Governo da República, que disse ter “dado passos muito significativos na resolução de problemáticas estruturantes” do concelho.

“Não tenho dúvidas de que a área do porto militar será cedida à Praia da Vitória mais tarde ou mais cedo, pois sem qualquer atividade, como presentemente, é da mais elementar racionalidade atribuir uma função em prol do desenvolvimento local”, disse o autarca, dirigindo-se ao ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes.

