Autarca da Horta destaca pertinência do Azores Trail Run para a economia da ilha

O presidente da Câmara Municipal da Horta considera que o Azores Trail Run - que, este ano, vai decorrer de 25 a 27 de maio, juntando 800 atletas no Faial - é fundamental para o desenvolvimento económico e para a promoção turística da ilha.

“O Azores Trail Run assume-se, cada vez mais, como um evento de grande importância para a dinamização da economia local", começou por dizer José Leonardo Silva quando falava na cerimónia de apresentação pública da prova.



Citado por uma nota informativa municipal, o autarca frisou ainda a importância do Azores Trail Run, enquanto “prova que dá uma forte promoção aos Açores e, em especial, à ilha do Faial”, envolvendo meios de comunicação social de inúmeros países, para além do reflexo que tem nas redes sociais".