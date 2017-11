Autarca conta avançar com "investimentos estruturantes"

O presidente da Câmara da Madalena, nos Açores, disse esta quarta-feira que o Orçamento do município para 2018, de 9,6 milhões de euros, vai permitir avançar com “investimentos estruturantes para o concelho”.

“A nossa expectativa é de que muita coisa possa, efetivamente, avançar, sabendo, de antemão, que as obras financiadas pelo Programa Operacional 2020 demoram sempre algum tempo a serem aprovadas”, disse à Lusa o presidente do município da ilha do Pico, o social-democrata José António Soares, referindo que o investimento previsto é de cerca de cinco milhões de euros.

Entre as obras que a autarquia pretende iniciar no próximo ano conta-se a terceira fase de requalificação do centro da vila da Madalena, a renovação da rede de abastecimento de água e a construção da frente marítima e da ciclovia.

A beneficiação da ribeira de São Caetano e a intervenção no mercado municipal e em cemitérios são outros dos investimentos apontados por José António Soares, reeleito para um novo mandato nas últimas autárquicas.

“Temos noção da quantidade de obras que estão em causa”, reconheceu José António Soares, acrescentando ter a esperança de que, dentro de dois anos aproximadamente, todas estão obras possam estar concluídas.

As propostas de Plano e Orçamento da Câmara da Madalena para 2018 foram aprovadas, por maioria, em reunião do executivo municipal realizada na segunda-feira, com os votos contra dos vereadores do PS.

“É natural que tenham votado contra”, referiu José António Soares, notando que “estas não foram as propostas que o PS apresentou ao eleitorado”, mas sim as do PSD.

Os documentos foram também aprovados pela maioria social-democrata na terça-feira na sessão da Assembleia Municipal.