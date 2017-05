"Aumentam queixas nos centros de saúde" é a manchete do Açoriano Oriental

O aumento desde 2014 das queixas formais de utentes junto dos centros de saúde está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 30 de maio de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a maior subida das dormidas de turistas no alojamento local, por comparação com os hotéis.

"Marcelo visita sete das nove ilhas em seis dias" e "Abusador de filhas adotivas condenado a 16 anos" são outros destaques do jornal.