"Aumentam incidentes com turistas em trilhos" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que só na Ribeira Grande foram resgatados cerca de vinte turistas no último ano, registando-se mais incidentes na zona da Lagoa do Fogo.



A manchete fotográfica titula "Abertura do casino em contagem decrescente". "CTT acabam com direções nos Açores e Madeira", "11 anos e seis meses de prisão por assaltos e fuga à Polícia" e "Melhor primeira volta do Santa Clara nos últimos 5 anos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.