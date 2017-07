Aumentam as queixas por causa do acesso à Saúde

Nesta edição, o Açoriano Oriental destaca o aumento de queixas apresentadas no gabinete do Provedor do Utente que está há sete meses sem provedor



Na capa, destaque ainda para a final do Red Bull Cliff Diving, e a vitória de Moura no Lotus Rallye. O apelo do bispo de Angra para que se valorize o significado religioso das festas do Divino Espírito Santo, e a procura que os juízos do Nordeste e da Povoação estão a ter merecem os outros destaques da primeira página do jornal que está hoje nas bancas e disponível online para assinantes.