Aumenta o preço das refeições escolares

O Açoriano Oriental dá conta, na primeira página, que o preço das senhas para almoço nas escolas dos Açores sofreram um aumento este ano, com a atualização em janeiro do subsídio de alimentação



Na edição de hoje, pode o leitor ficar a saber mais sobre porque razão o BE questiona a eficácia da Inspeção do Trabalho, o que sustenta a reivindicação do Sindicato dos Professores da Região Açores de integração de quatro centenas de contratados nos quadros das escola, ou mesmo mais pormenores sobre as detenções feitas pela Polícia Judiciária.

As fotos são para os alunos do Conservatório que preparam um espetáculo a estrear no sábado no Teatro Miacelense, e ainda para as tradições associadas ao Dia dos Reis.

O Desporto faz chamadas para o jogo de hoje do União Sportiva e para os reforços no Santa Clara e no Operário.