Aumenta número de queixas na restauração, é manchete do Açoriano Oriental. Em 2016, a IRAE recebeu 1847queixas formuladas no Livro de Reclamações e por via eletrónica, na sua maioria de estabelecimentos de restauração e bebidas e comércio retalhista dos Açores



Equipas do SIV salvam vidas a caminho dos hospitais; AKI cria 24 postos de trabalho; Tolerância de ponto para visita do Papa, Hoje é o dia dedicado a todas as mães, são outros títulos do jornal. Na capa destaca a secção do Desporto, dando conta que Licas cumpre objetivo nas Canárias e Clube K vence vilacondense e está perto da I Divisão