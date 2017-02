Aumenta número de famílias a receber RSI nos Açores, é a manchete do Açoriano Oriental. Em janeiro deste ano aumentou para 18.729 o número de beneficiários e de famílias que recebem o Rendimento Social de Inserção.



República vai lançar obra para reparar cabeço do porto de Ponta Delgada; Costureiras sem mãos a medir no Carnaval; Campanha para reforçar bibliotecas escolares; Portugal propõe base aeronaval para as Lajes;UAç atribui título Honoris Causa a Jaime Gama e Patinadores lagoenses brilharam em Itália, são outros títulos de capa