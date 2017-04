Auditório da Madalena municipal recebe música tradicional no sábado

O Auditório da Madalena, na ilha do Pico, acolhe, a 8 de abril à noite, um concerto musical com vários grupos locais que recuperaram "velhos bailhos", uma evento cultural com entrada gratuita.



"O Grupo Folclórico de São Caetano, criado há mais de 30 anos, tem vindo a recuperar, através de uma árdua pesquisa, velhos bailhos já esquecidos", adianta a Câmara Municipal da Madelana numa nota de imprensa, acrescentando que se vão poder ouvir "verdadeiros hinos ao povo do Pico". O Grupo de Cordas Ilha Negra, e o Grupo de Chamarritas da Casa da Música da Candelária também subirão ao palco a partir das 21:00 (mais uma hora em Lisboa).