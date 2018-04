"Auditoria revela falhas graves na gestão de listas para cirurgias" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que uma auditoria realizada pela Inspeção Regional da Saúde à Lista de Espera Cirúrgica no HDES encontrou diversas irregularidades nas especialidades de otorrinolaringologia e oftalmologia.

"Cordeiro e Costa discutem prioridades dos Açores para fundos comunitários" é o título da manchete fotográfica. "Crianças acolhidas devem contar para o IRS", "Projeto para jardim terapêutico no hospital", "Curta-metragem açoriana em festival de cinema na Índia" e "Figurino do Regional de motocrosse pode ser alterado" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.