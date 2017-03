Romeiro atropelado na Lagoa

Um automóvel atropelou esta manhã por volta das 7h00 um romeiro do rancho da Pedreira do Nordeste, junto à Igreja do Rosário no concelho da Lagoa.



O ferido estava consciente quando foi transportado para o Hospital do Dívino Espírto Santo (HDES) em Ponta Delgada. Entretanto e de acordo com o Gabinete de Relações Públicas e Comunicação do HDES, a vitima encontra-se bem, realizou meios complementares de diagnóstico, está em observação e aparentemente não é uma situação grave. No local do acidente e de acordo com a PSP, condutor alegou que se sentiu encandeado pelo sol, razão pela qual não se apercebeu do rancho.