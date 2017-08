Atropelamento mortal na Povoação em investigação

De acordo com o blog “Olhar Povoacense”, o homem com cerca de 60 anos terá sido colhido mortalmente por um veículo automóvel, sem que este tivesse parado para prestar assistência. De acordo com a mesma fonte, o homem, natural da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, Lomba do Alcaide, foi encontrado inanimado.

Os Bombeiros Voluntários da Povoação terão chegado ao local, pouco depois do alerta, dado por volta das 07h00 de sábado, mas constataram que já nada havia a fazer pela vítima. Tendo sido chamadas as autoridades policiais, para tomarem conta da ocorrência.

De acordo com fonte da PSP, o acidente mortal está em investigação.