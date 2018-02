Uma Thurman acusa produtor Harvey Weinstein de assédio sexual

A atriz Uma Thurman, musa do realizador Quentin Tarantino e próxima do produtor Harvey Weinstein, juntou-se à lista de atrizes que acusam o magnata de Hollywood de agressão, admitindo o seu desapontamento em relação ao produtor que a promoveu.

A atriz contou, numa entrevista publicada no sábado pelo The New York Times, a agressão de que terá sido vítima, ocorrida após o lançamento de "Pulp Fiction", em 1994.

Depois de uma reunião em Paris, Harvey Weinstein terá convidado a atriz para o seu quarto e depois para uma sauna num hotel, tendo Uma Thurman voltado a encontrar o seu produtor em Londres, também no seu quarto de hotel.

"Ele empurrou-me e tentou saltar sobre mim e despir-se. Ele fez muitas coisas desagradáveis", disse a atriz, na entrevista.

Pouco depois, Uma Thurman foi ao hotel do abusador para enfrentá-lo e explica que o advertiu: "Se fizer o que fez com outras pessoas, vai arruinar a sua carreira, a sua reputação e perder a sua família, eu garanto", ter-lhe-á dito.

"O sr. Weinstein admite ter feito avanços em relação à sra. Thurman depois de interpretar mal a sua atitude em Paris. Ele desculpou-se imediatamente", respondeu, num comunicado, um porta-voz do ex-produtor, que atualmente está na terapia no Arizona.

Hoje interroga-se por que é que Uma Thurman "esperou 25 anos para tornar públicas essas alegações”, acrescenta.

Harvey Weinstein está "atordoado e entristecido", disse o advogado Ben Brafman no comunicado, acrescentando que as observações de Uma Thurman ao The New York Times estão a ser "examinadas e verificadas cuidadosamente antes de decidir se será apropriado avançar com um procedimento legal contra ela".

De acordo com uma amiga, que a acompanhou, Uma Thurman estava “a ferver de raiva” quando deixou Harvey Weinstein naquele dia, depois de uma discussão em que o produtor terá ameaçado a sua carreira.

"Sinto-me tão mal por todas as mulheres atacadas depois de mim", diz a atriz de 47 anos na entrevista, comparando essas vítimas com "cordeiros entrando no matadouro".

Dois dos maiores sucessos de Uma Thurman, "Pulp Fiction" e "Kill Bill", foram dirigidos por Tarantino e produzidos por Weinstein, quando a dupla era uma das mais poderosas em Hollywood.

Uma Thurman contou mais tarde a Tarantino a agressão que sofreu, mas o realizador não a levou a sério.

Foi apenas em 2001, quando ela insistiu, perturbada pela presença de Weinstein durante o Festival de Cinema de Cannes, que o cineasta percebeu a gravidade dos factos alegados contra o seu produtor, tendo o fundador da Miramax pedido desculpa à atriz.

O realizador, vencedor de vários Óscares, disse em outubro que sabia há anos das ações de Harvey Weinstein, agora acusado de assédio sexual, agressão ou estupro por uma centena de mulheres.