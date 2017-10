Atleta açoriana sagra-se campeã nos Jogos Europeus para a Juventude

A atleta açoriana competiu na prova de salto em comprimento, conquistando a medalha de ouro com a marca de 5,24 metros.



Ana Filipe, que representou a Seleção Nacional de Atletismo nos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, acompanhada pela sua treinadora, é uma atleta formada nos Açores e de Alto Rendimento, usufruindo, como tal, dos apoios habituais por parte do Governo dos Açores, através da Direção Regional do Desporto.