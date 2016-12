Atlânticoline faz alterações nos horários

A Atlânticoline anunciou algumas alterações nos horários das viagens entre as ilhas para melhor articular com os voos da companhia aérea Azores Airlines.



Na linha azul, que liga as ilhas do Faial e do Pico, destaca-se a alteração da hora de saída da Madalena, na terceira viagem aos sábados, nos meses de janeiro, fevereiro e março, passando das 14:00 para as 15:00 (mais uma hora em Lisboa).

A viagem Horta/Madalena das 09:00 e a viagem Madalena/Horta das 09:45, que até agora vigorava em julho e agosto, passa a ter início a 15 de junho e prolonga-se até 15 de setembro.

Na linha verde, que liga o Faial, Pico e São Jorge, no período entre 01 de janeiro e 27 de março, a viagem de sexta-feira, que habitualmente sai da Horta às 16:45, passará a sair às 17:45.